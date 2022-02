Rifiuti abbandonati, situazione surreale anche in via Toscana. La rabbia dei residenti

Pneumatici e sacchetti della spazzatura gettati nelle aree verdi. L’inciviltà galoppante che inquieta la collettività

Sacchetti della spazzatura o, nel peggiore dei casi, persino pneumatici delle automobili, abbandonati nel bel mezzo di alberi e vegetazione nonostante la presenza di un gommista a poche centinaia di metri. Via Toscana si aggiunge alla lunga lista ‘nera’ delle zone che presentano discariche a cielo aperto, segno evidente di un indice di inciviltà da parte di alcuni cittadini che continua a mostrare tratti preoccupanti.

I residenti della zona, arrabbiati per giusta causa, immortalano nei dettagli la situazione, che lascia senza parole. E a nulla servono (qui la punta di amarezza) le copiose segnalazioni che ogni giorno giungono a ‘cose fatte’. Ignorata, spesso, l’isola ecologica in funzione di Santa Maria de Foras, che raccoglie ogni tipo di materiale o rifiuto. Così come risultano ignorati i diversi appelli da parte dell’amministrazione e dei tanti cittadini intenti a rispettare le regole, spesso delusi dallo scarso rispetto dell’ambiente da parte dei concittadini.

“Quello che accade qui è allucinante – spiegano rabbiosi i residenti di via Toscana – ogni giorno viene abbandonato di tutto, creando una discarica a cielo aperto. Servirebbero più controlli (sulle cui modalità si è spesso discusso ndr), e decisamente occorrerebbe sensibilità da parte delle persone, che dimostrano egoismo assoluto nei confronti dell’ambiente e del verde comune”. Una storia ciclica, amara, dai tratti inquietanti.