Rifiuti abbandonati nel quartiere, l’Associazione Colle dell’Orso: «Incivili rinsavite!»

Nonostante a Colle dell’Orso la differenziata sia partita già da un po’, il cosiddetto abbandono dell’immondizia incondizionato continua a tenere banco nel quartiere. In molti lamentano – in particolare i cittadini più diligenti – lo scempio che si regista ogni lunedì mattina in corrispondenza dei cassonetti. Numerose sono le buste di indifferenziata abbandonata e alla mercè dei cani randagi che puntualmente rompono le buste in cerca di cibo rovesciandone il contenuto.

Ma l’immondizia non si trova solo nelle vicinanze dei cassonetti ma anche in zone verdi o comunque in bella vista. In particolare, nel quartiere Colle dell’Orso poco distante dal Parco “La Madonnina” i rifiuti sono stati lasciati addirittura sui gradoni. «Noi da parte nostra ci mettiamo l’impegno per cercare di tenere ordinato… con i lavori in corso e volontariato.. – denuncia l’Associazione Vivi il Tuo Quartiere Colle dell’Orso, gestore anche del parco molto frequentato dai residenti – Ma anche qualche incivile dovrebbe rinsavire!! Inoltre se, sempre altri incivili, continuano a buttare l’immondizia privata nei cestini degli altri, nel caso in questione nel parco La Madonnina, non vorremmo essere costretti a levarli proprio». Infatti, i volontari sempre più spesso s’imbattono in cestini stracolmi di indifferenziata, abbandonati da altri, con il totale mancato rispetto delle regole. Insomma, ad “alcuni” campobassani la raccolta differenziata sembra proprio non andare giù e piuttosto preferiscono fare un tour della città alla ricerca di cassonetti dove abbandonare i propri rifiuti invece di adeguarsi alle regole del vivere civile nel rispetto di tutti e soprattutto dell’intera città. Ci si augura che l’accensione delle telecamere nel capoluogo dia filo da torcere ai più furbetti.