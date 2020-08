Rifiuti abbandonati in via Rio Vivo e via dei Lecci appello al senso civico (GALLERIA FOTOGRAFICA)

Nella mattinata odierna (giovedì 27 agosto 2020) alcuni tecnici della Rieco Sud hanno effettuato una serie di sopralluoghi in alcune delle zone purtroppo soggette all’oltraggiosa inciviltà di alcuni cittadini.Al termine dei sopralluoghi sono emersi diversi rifiuti abbandonati in Via Rio Vivo, precisamente al di sotto dei cavalcavia della tangenziale, luogo, questo, più volte ripulito dall’azienda, dove sono presenti buste di immondizia di origine domestica e materiali ingombranti.Presso l’area privata in via dei Lecci, sono stati rinvenuti rifiuti ingombranti, indifferenziati e materiale di scarto edile.La Rieco Sud si è già mobilitata al fine di provvedere al recupero e al successivo smaltimento dei rifiuti rinvenuti richiedendo l’intervento degli organi di vigilanza competenti.Si chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza ad osservare le regole ambientali e a denunciare gli autori di scarichi illeciti di rifiuti e ricordiamo che è possibile portare gli oggetti ingombranti di cui si desidera disfarsi presso il centro di raccolta.

