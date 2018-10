Rifiuti abbandonati in centro, le lamentele della cittadinanza

BOJANO

Ancora episodi di abbandono di buste contenenti rifiuti in pieno centro a Bojano. Questa volta, la segnalazione è giunta dalla strada dietro la Chiesa Cattedrale. Probabilmente i cani randagi hanno aperto le buste lasciate sulla scalinata. Su facebook diversi i commenti di residenti e non che da tempo lamentano questa situazione. Le buste lasciate a terra per la raccolta porta a porta, spesso sono preda dei cani che nelle ore notturne le aprono causando la dispersione dei rifiuti.

Sarebbe auspicabile posizionare le buste più in alto ometterle in appositi contenitori chiusi. «C’è qualcuno in questa strada che ha la cattiva abitudine di abbandonare rifiuti imbrattando il suolo pubblico» – ha scritto Cosimo. «Se tutti pulissimo davanti alle nostre case senza aspettare gli operatori ecologici – ha spiegato invece Maria – Bojano sarebbe molto ma molto più pulito. Ma a quanto pare sono tutti bravi a lamentarsi ma nessuno nel suo piccolo fa niente».