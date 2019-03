Rifiuti abbandonati a Salcito: è vera e propria emergenza

SALCITO

Rifiuti abbandonati nel territorio, è vera e propria emergenza. A lanciare l’allarme è il primo cittadino Giovanni Galli, che si dice indignato per quanto sta accadendo, un fenomeno che non si arresta e che può comportare conseguenze irreversibili per la salute delle persone e per l’ambiente.

Ad oggi, sono due le aree comunali poste sotto sequestro, una nell’agro e una nel centro urbano, «devo innanzitutto ringraziare il Comando unità per la tutela forestale di Trivento, per gli interventi messi in atto – ha riferito il sindaco Galli – nonostante ciò gli eventi si ripetono e le conseguenze sono visibili a tutti. Voglio anche ricordare che siamo privi di un vigile urbano, quindi l’unica alternativa che abbiamo è quella di impegnarci in prima persona, fin dove possiamo, per salvaguardare il territorio. Abbiamo provveduto anche alla pubblicazione di alcune ordinanze, al fine di evitare questi comportamenti deplorevoli e ricordo ancora che c’è un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, quindi ad ogni esigenza possiamo rispondere con un servizio opportuno, evitando lo scempio che è sotto gli occhi di tutti. Chiedo la collaborazione dei cittadini e mi rivolgo sia a chi si rende protagonista di tali reati, chiedendo loro di rispettare le regole, e sia a chi nota azioni sospette, affinché possano denunciare».

Tra i rifiuti abbandonati, non manca materiale per le coperture in eternit, dove è presente il fatidico amianto, frigoriferi, fino ad arrivare alla più comune spazzatura. Le aree maggiormente colpite sono quelle lungo la strada Provinciale, comunque, la problematica è generalizzata e segno evidente del processo di involuzione della civiltà.