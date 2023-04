Rifinanziata la cassa integrazione per l’ex Gam, Fanelli: “Era ora”

“È arrivata finalmente la firma al decreto interministeriale per la ripartizione delle risorse nazionali stanziate a valere sul fondo sociale per l’occupazione e la formazione per le aree di crisi industriale complessa.”



Lo ha comunicato Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale.



“Su 70 milioni di euro, – ha proseguito la Fanelli – circa 6 milioni e 700mila euro andranno alla Regione Molise. Una cifra questa, che servirà a finanziare la cassa integrazione per i lavoratori della ex Gam di Bojano, unica realtà che al momento all’interno dell’area complessa ne ha fatto richiesta.



Ci sarà, inoltre, la possibilità di utilizzare questi fondi per un ulteriore trattamento di mobilità in deroga al bacino che ha già ha fatto uso di tali indennità senza però soluzioni di continuità.



Un primo passo importante che io stessa in tutti i modi possibili ho più volte sollecitato sia con atti formali in Consiglio regionale, sia con diverse note scritte al Ministero e a una delegazione parlamentare molisana del tutto ignara di quali siano le difficoltà della nostra terra.



Perché parliamo di centinaia di famiglie che non avevano certo bisogno di promesse ma solo di mezzi di cui erano stati ingiustamente private.”