Rifacimento marciapiedi, lavori per altri tre mesi

Da qualche settimana l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Battista ha avviato il rifacimento di alcuni marciapiedi del centro cittadino e precisamente lungo via Cavour, via Veneto, via Mazzini, viale Elena, via Roma, via De Attellis, via Romagnoli, via Scatolone, via Verdone e via Petrella. I lavori si protrarranno per i prossimi tre mesi e contribuiranno a facilitare la mobilità dei pedoni e ad aumentare il decoro urbano. Nel chiedere scusa alla cittadinanza per eventuali disagi si ringrazia per la preziosa collaborazione offerta finora e per quella che sarà offerta fino alla conclusione degli interventi.