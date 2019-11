Rievocazione storica e prodotti tipici alla fiera di San Leonardo (IL VIDEO)

Si conclude oggi a Colli a Volturno la tre giorni dedicata all’antica tradizione

COLLI A VOLTURNO. Si conclude oggi la tre giorni dedicata alla 14esima edizione dell’Antica e Tradizionale di San Leonardo. Tre giorni all’insegna della cultura, del folklore, del turismo, dell’agroalimentare e della storia promossi dall’amministrazione comunale. All’interno della tensostruttura, allestita in piazza Madre Teresa di Calcutta, numerosi gli stand di prodotti tipici e altri numerosi oggetti artigianali. Stamattina, a partire dalle ore 11, corteo per le vie del paese dei rievocatori storici “Fantasie D’Epoca”. Sempre in mattinata visite guidate in località Monte San Paolo con navetta gratuita e partenza dall’area fiera. L’appuntamento più importante quello svoltosi ieri pomeriggio: il convegno-incontro dal titolo “Sui passi dei Sanniti”. Interverranno per l’occasione diversi amministratori e sindaci del Molise, Lazio, Campania e Abruzzo, tutti territori accomunati in passato dalla presenza dei Sanniti.