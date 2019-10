«IL RITORNO DEL PAPA SANTO»

Domenica 13 ottobre

Escursioni a cura di Italia Nostra, in collaborazione con l’Ufficio turistico diocesano del Molise e l’I.S.I.S. Fermi-Mattei di Isernia:

– “SUI PASSI DI CELESTINO V”, escursione Acquaviva d’Isernia-Isernia, percorso di circa 20 km per escursionisti, partenza in pullmino da piazza Andrea d’Isernia alle ore 8:00, rientro previsto per le ore 16:00.

– “I LUOGHI DI CELESTINO A ISERNIA”, escursione per tutti in città, partenza dalla villa comunale alle ore 15:00.

Lunedì 14 ottobre

– ore 16:00, Episcopio, Sala delle colonne, convegno “SULLE ORME DI CELESTINO”, coordina mons. Camillo Cibotti e intervengono mons. Claudio Palumbo, Emilia Vitullo, Claudio Di Cerbo, Teresa Carafa e Anna Scafati.

– ore 18:30 , Cattedrale di San Pietro, Santa Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, mons. Camillo Cibotti., ed esposizione delle preziose croci donate da Celestino alla sua città natale.

Martedì 15 ottobre

– ore 16:00, piazza Celestino V e piazza Andrea d’Isernia, “IL RITORNO DEL PAPA SANTO”, rievocazione storica del passaggio a Isernia di Celestino V nel 1294.

Durante le tre giornate, nei ristoranti contrassegnati, sarà possibile degustare Menù Medievali a cura dell’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Isernia, e della Federazione Italiana Cuochi della provincia di Isernia.

Info: Presidio Turistico 0865441471, Pro Loco 3383976081, www.iserniaturismo.it