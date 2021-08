Rievocazione delle Volturnali, omaggio al “Deus Volturnus”: sabato 28 presso le cascate del Volturno

Sabato 28 agosto, presso le “CASCATE DEL VOLTURNO”, riporteremo in auge un antichissimo rito (si svolgeva già ai tempi in cui gli egiziani costruivano le piramidi): Renderemo omaggio al DEUS VOLTURNUS, divinità fluviale venerata nell’alta Campania fino all’avvento del Cristianesimo. Cinque “VOLTURNIE” (Sacerdotesse del Dio Volturno) si renderanno protagoniste di un rito propiziatorio ispirato proprio alle antiche “VOLTURNALI”. Al riguardo esprimo sincera gratitudine agli amici dell’Associazione “CASCATE DEL VOLTURNO” (https://www.facebook.com/Cascate-del-volturno-101978802036868/), che hanno accolto con entusiasmo la mia iniziativa.

Come già evidenziato, il culto del Dio Volturno si perde nella notte dei tempi. Venerata nel nord della Campania (in quella vasta area successivamente denominata “Terra di Lavoro”) quando in Egitto venivano edificate le prime piramidi (quasi 5mila anni fa), la divinità fluviale venne “carpita” dagli Etruschi (prima della fondazione dell’Urbe) e, in seguito, dagli stessi Romani. Fu il successore di Romolo, Numa Pompilio (in carica dal 715 a.C. al 673 a.C.), ad istituire i “Volturnalia”, tra le più antiche ricorrenze religiose romane. Al riguardo non si hanno notizie dettagliate, ma pare si trattasse di una festa fluviale di fine estate (27 agosto), dedicata al “Tevere divinizzato” e ispirata alla preesistente festività che nell’alta Campania (nel comprensorio di Capua) ogni anno veniva svolta in onore del Dio eponimo del fiume Volturno. Trattavasi proprio delle VOLTURNALI, un rituale di ringraziamento attraverso il quale i Campani (cantando, danzando e banchettando sulle rive del fiume) rendevano omaggio alla Divinità “dal corso sinuoso”, che fertili e produttivi sapeva rendere i campi lambiti dalle sue acque. Dall’avvento del Cristianesimo, il DEUS VOLTURNUS, offeso e dimenticato, continua a fluire silenzioso. Un oblio dal quale abbiamo il dovere di “risvegliarlo”, riportando in auge le VOLTURNALI, seppure in formula rivisitata e “adattata” ai nostri tempi. Sabato 28 agosto, dopo duemila anni di vuoto, torneremo a ringraziare il nostro grande fiume, culla di civiltà e prosperità.