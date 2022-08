Rientro a scuola senza mascherine, le indicazioni del Governo: tu cosa ne pensi?

Sarà un rientro in classe senza mascherina. Sono queste le linee guida a cui sta lavorando il Governo in vista della ripartenza delle scuole a metà settembre. La mascherina Ffp2 dovrà essere indossata dalle persone fragili e da chi ha il raffreddore.

A meno che la situazione non peggiori drasticamente, quindi, il rientro dovrebbe essere senza le restrizioni che hanno caratterizzato gli inverni precedenti. Le linee guida, che il ministero dell’Istruzione invierà ai presidi – si legge su Corriere.it – prevedono due scenari e indicano alle scuole la pianificazione necessaria nel caso arrivi un’ulteriore ondata di contagi in autunno. Le indicazioni di «base»prevedono l’uso delle mascherine Ffp2 soltanto per i fragili (personale e studenti), coloro cioè che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19». Non sarà necessario il distanziamento e le attività riprenderanno come prima della pandemia: restano raccomandati «il ricambio frequente dell’aria» e la sanificazione ordinaria e straordinaria periodica dei locali scolastici. A scuola dovrà comunque esserci il referente Covid come negli anni scorsi.

Il documento è particolarmente preciso per quanto riguarda la gestione di studenti (o anche personale) con sintomi compatibili con il Covid: «Si tratta di sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita di gusto o olfatto, cefalea intensa, temperatura superiore a 37.5, test diagnostico positivo». In caso di raffreddore o sintomi lievi si sta a scuola con mascherina chirurgica o Ffp2. Scrive l’Iss: «Il solo raffreddore non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o di allontanamento da scuola, in assenza di febbre».

I contagi

Per quanto riguarda la gestione degli studenti contagiati, invece, le linee guida rimandano alle regole generali sull’isolamento e l’eventuale quarantena che saranno in vigore all’inizio della scuola. Per rientrare – si legge nel documento – in classe sarà comunque necessario un tampone negativo.

Il piano B

In caso di una nuova ondata di contagi Covid verranno applicate misure più stringenti, simili a quelle dello scorso anno: uso di mascherine chirurgiche o Ffp2 per gli studenti, mascherine Ffp2 per il personale scolastico, distanziamento di un metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano), turni a mensa, sospensione delle gite, misure per evitare affollamenti negli spazi comuni, intervallo in classe.

E tu, cosa ne pensi? Abbiamo realizzato una manifestazione di opinione per sondare il sentiment dei molisani rispetto alle nuove decisioni del Governo per il rientro a scuola.