Rientro a scuola in sicurezza, i carabinieri vigilano vicino agli istituti

A conclusione delle vacanze estive, ieri hanno ripreso a suonare le campanelle scolastiche che scandiscono l’orario delle lezioni anche nell’Altomolise. Una ripresa certamente non facile e tra mille difficoltà, ampiamente documentate dalle cronache nazionali, a cui i Carabinieri della Compagnia di Agnone hanno voluto fornire il proprio contributo. I militari hanno infatti realizzato dei servizi di vigilanza in prossimità dei plessi scolastici finalizzati, tra l’altro, a garantire il rispetto delle misure stabilite per il contenimento del Coronavirus nonché a fornire un sicuro supporto a studenti, genitori e personale delle scuole. Il servizio, ancorché svolto in maniera discreta, ha permesso sia di ribadire la necessità di operare nel rigoroso rispetto delle normative anti covid-19, che di mostrare la vicinanza della Compagnia Altomolisana ai giovani che hanno iniziato il nuovo anno scolastico ed al personale delle scuole in un contesto non privo di ostacoli, contribuendo a rafforzare diffusamente il senso di sicurezza.