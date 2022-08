Rientro a scuola: addio alle mascherine e alla Dad. Tutti in classe con le finestre aperte

Le regole per nidi e materne

Tutti in classe senza mascherina

Conto alla rovescia per il nuovo anno scolastico. Si ricomincia quasi in tutta Italia nella settimana del 12 settembre, e quest’anno si riprende senza dover adottare le misure di prevenzione anti-Covid che ci hanno accompagnati negli ultimi tre anni. Poiché le restrizioni scadono il 31 agosto e il governo per il momento non è intenzionato a prorogarle, la regola principale è che si va tutti in classe, in presenza, e soltanto chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha effettuato il test Covid ed è risultato positivo deve stare a casa. Restano soltanto alcune indicazioni – con il minimo impatto sulle attività didattiche ed educative – per le persone «fragili» o per coloro che «sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19», come riporta la circolare del ministero dell’Istruzione inviata la scorsa settimana ai presidi. Non è neppure più previsto l’obbligo della Dad per chi è in isolamento in quanto positivo al Covid. Ma le scuole dovranno essere pronte, anzi secondo la circolare «preparate e pronte», nel caso di una nuova ondata del virus, a rimettere in atto le misure dello scorso anno.

Niente distanziamento, niente ingressi scaglionati

Se la situazione non peggiora, in classe non si dovrà più indossare la mascherina: chi ha problemi di salute o è a rischio Covid non può addurre questa situazione come motivo per non tornare a scuola, potrà invece proteggersi indossando la mascherina Ffp2. Non sono dunque più previsti né il distanziamento dei banchi, né i percorsi alternativi, né i limiti per l’attività sportiva, né gli ingressi scaglionati. Torneranno in classe anche i prof no vax, che da aprile erano già al lavoro ma senza poter essere a contatto con gli studenti. Saranno le singole scuole a decidere se alcune pratiche usate all’epoca del Covid possono continuare ad essere attuate anche ora che la situazione è tornata alla normalità perché giudicate migliori. L’unica raccomandazione che resta dei passati tre anni è quella della frequente areazione dei locali: non dimenticarsi di aprire le finestre delle aule.

Niente Dad, neppure per i malati di Covid

Nel caso di un peggioramento della situazione epidemiologica, le scuole dovranno comunque essere pronte a riattivare le misure dello scorso anno. Per questo quest’anno resta comunque la figura del «referente Covid», che tra l’altro dovrà occuparsi della gestione dei casi positivi. Per loro è previsto che restino a casa fino a tampone negativo: non basta comunque un raffreddore per giustificare l’assenza, bisogna l’alunno presenti sintomi chiari come la febbre o sia risultato positivo al tampone. Per gli studenti che sono a casa con il Covid non sarà più obbligatorio istituire al Dad (o Ddi).

Nidi e materne, le regole per i più piccoli

Tornano alla normalità le attività anche per i più piccoli, i bambini sotto i sei anni che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia. Soltanto se la situazione si aggravasse tornano le vecchi e regole: niente giochi da casa, divisione in gruppi stabili dei bambini, accompagnamento da parte di un solo adulto, merenda in classe.