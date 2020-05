Rientri in Molise dal Nord, nessuna ressa alla stazione ma i controlli ci sono (foto)

Non c’è stato, per il momento, il temuto esodo dal Nord verso il Molise. Pochi i cittadini giunti nella giornata odierna, lunedì 4 maggio, alla stazione di Campobasso. Dove, però, tutto è stato pronto per i controlli. Ai cittadini provenienti dal Nord, infatti, come si evince dalle foto, sono state chieste le generalità e gli stessi sono stati sottoposti a domande specifiche. Come noto, tutti coloro che rientrano in regione, dovranno comunicare il loro ritorno all’Asrem o ai propri medici di base e osservare la quarantena di 14 giorni.