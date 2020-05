Rientri in Molise, 10 positivi al test sierologico: saranno sottoposti a tampone

In totale sono 498 le persone rientrate in Molise negli ultimi giorni e che si sono segnalate all’Asrem. Di queste 281 sono state sottoposte a test sierologico: sono stati riscontrati 10 positivi, 9 igc (infezione passata) e 1 igm (infezione recente). Ovviamente tutti e 10 sono stati sottoposti a tampone molecolari il cui esito sarà reso noto nelle prossime ore. Intanto si continuano a svolgere i sierologici su tutti coloro che sono giunti in Molise negli ultimi giorni.