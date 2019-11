Rientrano in casa e si ritrovano faccia a faccia con quattro ladri

Subito dopo i malviventi si sono dileguati nelle campagne limitrofe. Notte di ricerche per Polizia e Vigili del Fuoco

ISERNIA. Rientrano in casa e si ritrovano faccia a faccia con i ladri. Attimi di paura ieri sera in contrada Castagna, borgata di Isernia, dove i proprietari di una villa, dopo aver aperto la porta di casa, si sono trovati dinanzi a quattro uomini con il volto coperto. Sorpresi sul fatto i malviventi sono fuggiti via, dileguandosi nella vicina campagna. Molto probabilmente i ladri si sarebbero allontanati lungo il fiume Sordo, cercando di nascondersi tra la fitta boscaglia. I proprietari dell’abitazione hanno allertato il 113. Gli agenti della Questura di Isernia hanno immediatamente setacciato la zona alla ricerca dei malviventi, ma di loro nessuna traccia. Chiesto l’ausilio anche dei Vigili del Fuoco che per gran parte della notte hanno illuminato l’area e hanno prestato supporto ai poliziotti. Attivato il piano anti-rapina per controllare tutte le vie di comunicazione per e dalla Campania. Non è escluso che i ladri abbiano effettuato altri colpi nella contrada isernina prima di essere scoperti. Intanto si indaga anche su un episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi di Venafro, dove un’auto ha forzato un posto di blocco. Non è escluso che i furti e quest’ultimo episodio possano essere collegati. Intanto i residenti si dicono seriamente preoccupati: sono sempre più frequenti, infatti, i furti nella zona.

Un episodio simile, nelle stesse ore, è accaduto in provincia di Campobasso, a Cercemaggiore dove addirittura ci sarebbe stata una colluttazione tra ladri e proprietari.