Rientra dall’estero a Poggio Sannita, fermato dalla Polstrada

AGNONE. Rientra in Italia dall’estero, fermato dalla Polizia Stradale di Agnone. Un uomo di 50 anni, originario di Poggio Sannita, ma residente all’estero, questa mattina è stato fermato dalla Polizia Stradale del distaccamento di Agnone, mentre stava facendo rifornimento di carburante sulla fondovalle Verrino. L’uomo era rientrato in paese da diversi giorni. Sono in corso accertamenti per verificare se abbia comunicato la sua presenza in Italia e se abbia o meno osservato tutto il periodo di isolamento fiduciario previsto in questi casi.