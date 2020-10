Rientra da Roma e accusa sintomi da Covid, nuovo positivo a Larino

C’è un nuovo caso di positività al Covid 19 a Larino. A renderlo noto sulla pagina Facebook del comune è stato il sindaco Puchetti che ha scritto: “Cari concittadini mi è stato appena comunicato dall’Asrem che a Larino c’è un nuovo positivo. Si tratta di una persona rientrata da Roma in città nei giorni scorsi. La persona dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid ha effettuato il tampone che ha dato esito positivo. Il soggetto si era posto da subito in isolamento così come hanno fatto le persone della sua famiglia. I casi attualmente positivi salgono a 5”.