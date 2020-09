Riempimento del serbatoio comunale, interruzione del flusso idrico a Guglionesi

A causa della crisi idrica in corso da tempo, il comune di Guglionesi informa che a partire dalla data odierna (16 settembre 2020) e fino a nuova comunicazione in merito il flusso idrico nel centro urbano di Guglionesi sarà interrotto dalle ore 15.00 circa alle ore 19.00 circa, per le necessarie operazioni di riempimento del serbatoio principale.

L’interruzione così programmata, anche nei prossimi giorni, consentirà di erogare un maggiore flusso di portata idrica verso le contrade di Guglionesi, maggiormente in difficoltà per la persistente crisi idrica in atto. Dunque, per le contrade si rettifica la chiusura temporanea dei flussi e pertanto chiuderanno non per 48 ore ma per 24 ore a giorni alterni.