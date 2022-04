Riempi il carrello della solidarietà, l’Alberghiero aiuta l’emporio Caritas

In occasione della Quaresima 2022 l’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia” di Termoli ha promosso un’iniziativa dedicata a tutti gli studenti con l’obiettivo di promuovere valori di solidarietà e vicinanza alle persone che vivono situazioni di difficoltà e fatica aggravate anche dalle conseguenze della pandemia.

Si è così pensato di organizzare una raccolta di generi di prima necessità da destinare alla Caritas della diocesi di Termoli-Larino e, in particolare, al nuovo emporio solidale “Ti Senghè” aperto in corso Nazionale a Termoli. Si tratta di un supermercato speciale in cui le famiglie in difficoltà economica, e che hanno particolari necessità, possono rifornirsi ricevendo, grazie a una tessera a punti, i prodotti donati con amore dagli altri.

Nei venerdì di Quaresima le classi dell’Istituto sono state coinvolte in questa iniziativa, intitolata “Riempi il carrello della solidarietà”, con la possibilità di portare a scuola prodotti non deperibili (pasta, biscotti, merendine, latte a lunga conservazione, prodotti in scatola come pomodori pelati, salsa, tonno o legumi). La risposta non si è fatta attendere da parte di tutta la scuola: studenti, docente e personale. Sono stati raccolti, solo per fare qualche esempio, oltre cento chili di pasta, più di duecento barattoli tra legumi e pomodori, in aggiunta a tanti altri, compresi articoli per i più piccoli.

I prodotti sono stati consegnati ai responsabili della Caritas (Vito Chimienti e sua moglie Anna Bernardi) e saranno sistemati nell’emporio di corso nazionale a disposizione delle famiglie che ne hanno necessità. In una nota la Caritas diocesana ringrazia di cuore la dirigente, Maria Chimisso, e tutta la scuola per la sensibilità dimostrata in questa iniziativa con il coinvolgimento di tanti ragazzi e di tutti i docenti che hanno collaborato e partecipato con entusiasmo e senso di prossimità.