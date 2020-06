Riduzione rifiuti plastici in mare e sulle spiagge, la proposta in terza commissione regionale

Presieduta dal suo Presidente Armandino D’Egidio si è riunita oggi la III Commissione consiliare. Nel corso della seduta è proseguito l’esame della proposta di legge regionale n. 59, concernente: “Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici”. In particolare i Commissari hanno approfondito gli aspetti del testo in valutazione che presenta elementi che possono interessare anche competenze concorrenti dello Stato. La pdl sarà ulteriormente approfondita nella prossima adunanza dell’organismo consiliare.