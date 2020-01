Riduzione delle perdite sulla rete idrica, gli studenti partecipano al progetto

In azione i ragazzi dell’IISS di Bojano

BOJANO. L’IISS “Lombardo Radice” di Bojano partecipa con la classe 3B del Liceo Scientifico alla settima edizione del Progetto ASOC (A Scuola di OpenCoesione) coordinato dal Nucleo di valutazione e analisi per la Programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Si tratta di un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. La classe 3B, alias Team MindTheDrop, si sta interessando al progetto “Ottimizzazione della rete idrica comunale per la riduzione delle perdite”, avente come ente attuatore il Comune di Bojano. Ormai giunti alla conclusione del secondo dei quattro step previsti, i ragazzi hanno elaborato graficamente i dati forniti dal Comune di Bojano, dalla società regionale “Molise Acque” e da “ARPA Molise” e i dataset di Istat, ricavando interessanti informazioni pubblicate nel loro articolo di “data journalism” e nelle relative infografiche. «Noi ragazzi del Team MindTheDrop sottoponiamo all’opinione pubblica tale problema: è lecito che i nostri amministratori lascino che, a causa delle ingenti perdite idriche, ci sia un abuso di prelievo di acqua insostenibile per l’ecosistema, che abbia luogo uno spreco ingiustificato di energia elettrica, che il tutto si traduca in danni irreparabili per l’ambiente e per le finanze del nostro Comune? Chiediamo a chi oggi decide per noi una scelta concreta, operativa e risolutiva, come quelle messe in atto da altri Comuni del Molise e d’Italia. Non possiamo portare sulle nostre spalle il peso di tutto ciò».

Per consultare la ricerca e il progetto è possible accedere alla pagina www.facebook.com/mindthedrop.