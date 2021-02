Ricoveri Covid: stop al Vietri, i malati in esubero spostati al Gemelli

Nuovo “ribaltone” nella notte nella incredibile vicenda dei ricoveri in eccesso dei pazienti Covid, che non trovano più posto al Cardarelli. Nel corso di una drammatica riunione notturna dell’Unita’ di crisi, di fronte all’impossibilità di ricoverare da subito al Vietri i pazienti Covid che non trovano posto al Cardarelli, è stato deciso di accogliere l’offerta di venti posti letto messi a disposizione dalla Fondazione Gemelli e già questa notte sono iniziati i trasferimenti alla Cattolica. Il Neuromed dal suo canto si è dichiarato disponibile a trasferire su Campobasso personale e attrezzature originariamente destinate a Larino. Per il momento, Giustini, con una sua nuova ordinanza, ha congelato l’opzione Vietri e ha dato il via ai trasferimenti dei malati Covid alla Cattolica. Sicuramente il suo nuovo ripensamento scatenerà una nuova ondata di polemiche che già si preannunciano. Solo ieri i Cinque Stelle avevano chiesto l’azzeramento dei vertici Asrem.

IL NUOVO DOCUMENTO