Ricoveri Covid, nuovo colpo di scena: anche la Cattolica offre i suoi posti letto all’Asrem

Quella dei posti letto per i malati Covid sta davvero diventando una telenovela che, ad ogni puntata, offre una nuova sorpresa. Dopo Salcito e dopo Larino, c’è da registrare un’altra novità. In serata i vertici della Fondazione Gemelli hanno offerto alla gestione commissariale la disponibilità di cinquanta posti letto per i ricoveri Covid sub intensivi. La richiesta di disponibilità era stata fatta dall’Asrem a tutti i privati e la ex Cattolica ha risposto, mettendo a disposizione ben cinquanta posti letto. A questo punto la palla torna al Commissario Giustini, che dovrà pronunciarsi sulla nuova opzione. C’è comunque da dire che la fondazione Gemelli ha messo a disposizione solo i posti letto, ma non il personale, quindi è tutto ancora in alto mare.