Ricoverato in gravi condizioni per Covid, finalmente il 16enne è tornato a casa

Finalmente una buona notizia che arriva da Termoli dove il 16enne che era arrivato al Cardarelli di Campobasso in condizione disperate ha potuto fare finalmente ritorno a casa, dalla sua famiglia. Il giovane era stato ricoverato lo scorso 12 dicembre nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso per via di una grave infezione polmonare dopo aver contratto il Coronavirus. Le sue condizioni erano disperate e la sua vita appesa ad un filo. Il 20 dicembre era poi stato trasferito nel reparto di Malattie Infettive.