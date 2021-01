Ricoverato in attesa di intervento: «Io, “parcheggiato” in reparto col rischio di contagiarmi»

Da 8 giorni è ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale del Cardarelli di Campobasso in attesa di essere sottoposto ad un intervento che prevede l’asportazione della colecisti.



Intervento che sta ritardando, così pare, perché il paziente è attualmente sotto terapia antibiotica per una banale infezione. Ha 64 anni ed è ricoverato dallo scorso 31 dicembre, attraverso i suoi familiari fa sapere che la sua maggiore preoccupazione deriva dai comprensibili timori perché ad alto rischio contagio da Covid in un reparto (quello di Chirurgia generale) in cui già nei giorni scorsi si sono verificati numerosi casi di positività.

Parla coi familiari attraverso il cellulare e lamenta la scarsa comunicazione che ha con gli operatori sanitari: dice di non sapere (anche solo orientativamente) quale potrebbe essere la data fissata per l’intervento e intanto la paura di contagiarsi lo accompagna giorno e notte.

Una carenza di informazioni che sta incidendo molto sul suo stato d’animo in quanto ha la sensazione di essere “parcheggiato” in reparto. L’uomo è già stato sottoposto a due tamponi: il primo (risultato negativo) al momento del ricovero e il secondo risale a pochi giorni fa ed è in attesa di responso. Il Coronavirus, è noto, sta generando molte criticità in tutti gli ospedali italiani, ma ha effetti di rimbalzo anche sui pazienti no-Covid.