Ricoverato al Veneziale, l’Asrem: “paziente completamente guarito”, si tratta di un falso positivo

Allarme rientrato al Veneziale di Isernia dove questo pomeriggio era stato individuato un caso di positività in un paziente ricoverato in terapia intensiva. L’Asrem ha fatto sapere che il paziente è completamente guarito dal virus avendo avuto tamponi negativi. Come noto, in alcuni casi, possono restare residui di virus nell’organismo di alcune persone che vengono individuati dal tampone. Si tratta, pertanto, di un falso positivo.

Allarme, dunque, rientrato dopo l’intervento e i chiarimenti dell’Azienda Sanitaria Regionale.