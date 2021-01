Ricoverata per versamento pleurico, finisce in Rianimazione con il Covid: presentata una denuncia

La situazione al Cardarelli di Campobasso è sempre più complicata. Questa mattina sono stati individuati contagi presso il reparto di chirurgia tra personale sanitario e pazienti ricoverati. La situazione potrebbe aver avuto origine nei giorni scorsi. Stando alla denuncia del figlio di una donna che era ricoverata proprio in chirurgia.

Nelle scorse ore – ha riportato la Tgr Molise – è stata presentata in Questura, a Campobasso, la denuncia del figlio di una donna ricoverata nel reparto di Chirurgia per un versamento pleurico. Oggi la donna, 74 anni, è intubata in un letto di Terapia intensiva ed è positiva al virus.

Il ricovero è avvenuto il 21 dicembre e l’ultimo giorno del 2020, le sue condizioni sono precipitate. Ai parenti – si legge nella denuncia – viene comunicato che sarebbe stata trasferita in un altro ospedale, a Isernia o a Termoli. Il 1° gennaio è stata intubata e alle 18 di quel giorno risultava negativa al tampone rapido. Ma ad un nuovo tampone, molecolare, necessario per il trasferimento in un altro ospedale, la signora è risultata positiva al Covid-19. Per questo è rimasta nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, in condizioni gravi.

Il figlio della donna chiede con la sua denuncia, contro ignoti, di verificare se vi siano state negligenze.