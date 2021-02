Ricoverata da giorni per gravi patologie cardiache, muore 65enne di Toro positiva al Covid

Era ricoverata al Gemelli Molise da oltre un mese perché doveva curarsi per una grave patologia cardiaca che la affliggeva ormai da anni. Purtroppo questa mattina il cuore della 65enne di Toro ha smesso di battere per le gravi complicazioni derivanti dalla infermità e, probabilmente, anche dal Covid che aveva contratto una ventina di giorni fa. La comunità di Toro la ricorda come persona cordiale e perbene, lascia il marito e due figli. Conosciuta anche nel capoluogo dove aveva svolto ruolo di funzionario alle dipendenze dei Beni Culturali.