Ricostruzione post-sisma, Toma a Larino: “Abbiamo trovato soluzioni per sbloccare i finanziamenti”

REDAZIONE TERMOLI.

Un incontro con le imprese, i tecnici e i cittadini di Larino per affrontare le problematiche legate alla ricostruzione post sisma del 2002. Si è discusso di questo nell’incontro che si è svolto questo pomeriggio a Larino, alla presenza del presidente della Regione Molise, Donato Toma. “Sono venuto volentieri perché voglio guardarvi in faccia e dirvi che ci sono un paio di soluzioni attualmente allo studio per cercare di risolvere il debito con le imprese che ad oggi è di 40 milioni di euro”. Ha aperto in questo modo il discorso il governatore del Molise che ha rassicurato i presenti. “Abbiamo avuto problemi finanziari dovuti alle risorse ma abbiamo trovato delle soluzioni e dovremmo entro gennaio sbloccare una buona parte di finanziamenti. Se il Ministero approverà questo studio che abbiamo portato avanti si riusciranno a sbloccare all’incirca 28 milioni di euro entro febbraio 2019”. Una prima boccata di ossigeno che si aggiungerà all’altra tranche di 13 milioni di euro.