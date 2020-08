Ricostruzione post sisma e liquidazioni, il plauso dell’Acem all’agenzia regionale

L’Acem-Ance Molise, esprime vivo apprezzamento per l’impegno profuso dal personale dell’Agenzia Regionale Post Sisma del Molise, iniziando dai vertici, nel disbrigo delle pratiche riguardanti le attività di ricostruzione e nella loro liquidazione man mano che vengono trasferite le risorse e che, in virtù anche dell’ultimo accredito di 4 milioni di euro, sta consentendo di accorciare sensibilmente i tempi di riscossione. L’apprezzamento, soprattutto per il lavoro svolto nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica, anche in modalità smart working, durante la quale sono state sempre fornite risposte alle imprese ed all’Associazione che costantemente monitorano la situazione dei pagamenti alle imprese. L’auspicio dell’ACEM-ANCE è che siano trasferite ulteriori risorse per completare quanto prima gli interventi finanziati.