Ricostruzione ‘F. D’Ovidio’ e parcheggio multipiano da 350 posti auto, approvato progetto di fattibilità

Il nuovo edificio sarà composto di tre livelli. Interventi per 21 mln di euro con fondi Pnrr e Cis

Demolizione e ricostruzione della scuola “F. D’Ovidio” di Campobasso e realizzazione di un parcheggio multipiano nell’adiacente piazza della Repubblica. Si aggiunge un tassello importante all’obiettivo previsto dall’amministrazione comunale che porterà a rivoluzionare l’intera area per popolazione studentesca, famiglie, personale scolastico, oltre che per i residenti e fruitori del centro cittadino.

Come riporta l’Ansa, la Giunta comunale di Campobasso, infatti, ha approvato nelle scorse ore il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio multipiano da circa 350 posti auto e la nuova vita della ‘F.D’Ovidio’. Gli interventi, per un importo di 21 milioni di euro, rientrano nella Misura 5 del Pnrr e del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Il nuovo edificio sarà composto da tre livelli: al piano terra saranno realizzati gli uffici, al primo piano saranno predisposte le aule e i servizi per gli studenti della primaria e il secondo piano sarà destinato alle medie.