Ricostruzione cranio-facciale per Zanardi, ad operarlo anche un chirurgo termolese

E’ durato all’incirca cinque ore l’intervento al quale è stato sottoposto l’ex pilota automobilistica Alex Zanardi che ha avuto un gravissimo incidente in handbike. Zanardi è stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale per la ricostruzione cranio-facciale. Ad operarlo è stato il professor Paolo Gennaro, direttore dell’unità di chirurgia maxillo-facciale senese, insieme alla sua equipe che vanta anche la presenza del chirurgo termolese Guido Gabriele. Dopo l’intervento Zanardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato e ventilato meccanicamente: le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico. Intanto Il professore Gennaro ha commentato: «Le fratture erano complesse» spiega il professor Paolo Gennaro, direttore della Uoc chirurgia maxillo-facciale Senese, aggiungendo come «questo abbia richiesto un’accurata programmazione che si è avvalsa di tecnologie computerizzate, digitali e tridimensionali, fatte a misura del paziente. La complessità del caso era piuttosto singolare, anche se conclude il professor Gennaro si tratta di una tipologia di frattura che nel nostro centro affrontiamo in maniera routinaria».