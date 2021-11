Ricorso contro il Pos: c’è anche Stefano Buono (VIDEO)

Anche Stefano Buono, presidente della componente Pd Partecipazione democratica, impugna il piano operativo della sanità 2019-2021.

“A seguito della sempre più caracollante gestione sanitaria nella nostra regione è maturata in noi la convinzione di dover mettere in atto azioni forti per tentare di porre un freno a questo tipo di condotta da parte dei vertici regionali».

Spiega il presidente Stefano Buono anticipando di aver dato mandato ai legali.

Un atto doveroso – prosegue Buono – se consideriamo lo smantellamento continuo, graduale e inesorabile della sanità pubblica in questa regione.

Il Ss Rosario di Venafro, forse la struttura che ha subito le maggiori vessazioni anche da quest’ultimo piano sanitario, ma anche il San Timoteo di Termoli, il Vietri di Larino e il Caracciolo di Agnone.

Tutte strutture che erano in grado di erogare servizi ed esprimere anche eccellenze in precisi ambiti. Ospedali che riuscivano anche a fare mobilità attiva, attraendo pazienti da fuori regione.

La sfida alla quale siamo chiamati è quella di ottenere le legittime risorse, in deroga ai parametri del decreto Balduzzi, per poter ottenere un Dea di secondo livello a Campobasso e nuovo investire sulla sanità pubblica e riaprire le strutture anziché chiuderle.

Questo è quello che dovremo chiedere ed ottenere da Roma per la redazione del prossimo Piano operativo sanitario triennale. Nelle more di tutto ciò, nell’inerzia totale di chi ci governa è opportuno intervenire in modo concreto, e non solo con i proclami, per chiedere giustizia e per rivendicare il diritto alla salute costituzionalmente tutela”.