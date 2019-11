Ricordo e tutela: la famiglia Colantuono dona un defibrillatore

Per la comunità di Colletorto in memoria di Nita, moglie di Filippo e mamma di Marco, Cristina e Mattia

Un gesto che parte dal cuore e dal ricordo di una persona speciale ma anche dalla consapevolezza di offrire un servizio a una comunità che ha fatto parte della sua vita e fa parte di quella della sua famiglia. La famiglia Colantuono ha donato un defibrillatore alla popolazione di Colletorto in ricordo di Nita, moglie di Filippo e mamma dei tre figli Marco, Cristina e Mattia. La cerimonia di consegna si è svolta nella mattinata di venerdì primo novembre davanti alla chiesa del Purgatorio, luogo scelto per installare il dispositivo salvavita. Insieme alla famiglia Colantuono c’erano il sindaco, Cosimo Mele, e altri amministratori, il parroco, padre Vincenzo Bencivenga e diversi cittadini che hanno condiviso ed espresso gratitudine per un momento di amore per il paese e per la comunità mostrato da chi ci è vissuto e cresciuto e spesso rientra con affetto e senso di appartenenza. «Un ringraziamento sincero – ha affermato il sindaco Mele – va al marito e ai figli per la sensibilità dimostrata nei confronti della comunità di Colletorto». Commosso Filippo Colantuono, a nome della famiglia, ha ricordato che venti anni fa, stanco di veder celebrare la messa sul tavolino ha donato alla parrocchia l’altare della cappella di Santa Maria di Laureto in memoria del sacerdote benemerito, don Giovanni Vecere. Oggi – data la mancanza di apparecchi salvavita in paese – «ho donato al Comune un defibrillatore in memoria della mia cara moglie e madre dei miei tre figli. Io non sono nato a Colletorto – ha precisato Filippo Colantuono – ma la mia famiglia vi risiede da secoli e i prodotti delle nostre terre mi hanno aiutato a crescere nella qualità e nell’abbondanza, quindi nelle mie vene scorre sangue colletortese e ne sono, ne siamo molto orgogliosi». Il defibrillatore automatico è stato collocato in un apposito spazio accessibile per eventuali emergenze ed è stato predisposto un elenco di persone formate che potranno, nel caso, utilizzarlo. Prevenzione, servizio, solidarietà al centro di una giornata di vicinanza e amore per Colletorto.