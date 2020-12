Ricordo di Scasserra, Barbieri e Sciarretta

GENNARO VENTRESCA

Come era giovane Tonino Molinari nella foto che casualmente mi è ricomparsa tra le mani, sfogliando un vecchio libro me lo sono ritrovato mentre premia Gino Scasserra, in una delle tante partite giocate per ricordare qualcuno che non c’è più. Era ancora fresco e piacente anche l’ex capitano, già ingentilito dal suo fascinoso ciuffo bianco che ha fatto epoca. Ho servito il nostro tempo, facendo il “cantaglorie” dei nostri successi. E sono stato compiacente a non accentuare i capitomboli.

***

Sono sei anni, se non ho sbagliato i calcoli, che Gino Scasserra ci ha lasciato. Mi piace ricordare la sua generosità in campo e fuori. Campobassano doc, si è dannato l’anima sfacchinando sulla carbonella e sui campi non certamente vellutati della categoria. Con orgoglio indossò la 8 e gli scesero giù le lacrime quando il mister gli consegnò per la prima volta il bracciale di capitano. Erano gli anni Sessanta, queste sottigliezze facevano giurisprudenza. Giravano pochi soldi, in compenso aggallavano altri valori. Fu molto amico di Romano Sciarretta che ci ha appena lasciato, di Carnevale, Giacobbo e Gambino.

***

Non c’erano artisti della parola, né eredi di Omero a raccontare i fatterelli della nostra squadra. La più nobile penna era di Adolfo Colagiovanni che prima di salire sul soglio più alto del nostro club offriva il suo contributo giornalistico, suppongo per onor di firma, al Corriere dello Sport e al Il Tempo Molise. Amava la Scala 40 il professore, un po’ meno il ramino. Al suo tavolo da gioco c’erano quasi sempre gli stessi giocatori. Le poste in palio giravano, senza offendere nessuna tasca.

***

Sotto la tribuna, in un localino di poco conto due giocatori, Metullio e Maggiani, aprirono un baretto per il circoletto messo su alla buona. Nell’altra stanza, in mezzo a una nuvola di fumo, si sfogliavano carte francesi. E un sabato, come ho ricordato qualche altra volta, il piatto divenne più ricco. Lo costruì di proposito Colagiovanni a cui serviva una mano fortunata, per racimolare i soldi per la trasferta della squadra, a Teramo.

***

La buona stella aiutò il presidente che consegnò al fedele Carletto Passacantilli, accompagnatore della squadra, i soldi per il ristorante e per panino e birretta per il ritorno. La partita, tutto sommato andò anche bene, fruttò un punticino comodo per la classifica. Il pullman sarebbe stato pagato con comodo. Secondo consuetudine.

***

Giancarlo Barbieri, centravanti rossoblù degli anni Settanta arrivato dal Martina Franca per 5 milioni, dopo una vita silenziosa e tranquilla ha lasciato l’aldiquà per raggiungere l’aldilà, all’improvviso. E’ spirato all’interno della tabaccheria di via Marconi. Benchè milanese, a fine carriera scelse di restare nel capoluogo, lavorando a Boiano, alla Laterlite. Aveva 78 anni, lascia 25 gol, affetti, un buon ricordo e il dolore che gli procurò la crudele perdita del figlio Carlo, giovane allenatore dei Sanniti.

***

Romano Sciarretta ha giocato in rossoblù solo nella stagione 1963-64, in D. Nicolino De Sanctis, per conto del nostro club, lo prese per poche lire dall’Ortona. Facendo fare al nostro club un autentico affare, tecnico ed economico. L’attaccante segnò 15 reti e fu ceduto alla Ternana per una bella cifra. A Terni giocò anche in B, prima di fare l’avvocato di successo. Dopo una lunga malattia è morto nella città umbra. Aveva 80 anni.