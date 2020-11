Ricordo di Enzo Di Grezia, “Quell’uomo dal cuore gentile e dal passo svelto”

GENNARO VENTRESCA

Mi hanno chiesto di scrivere sulla morte di Enzo Di Grezia. Un amico di vecchia pezza, prima che tecnico di primissimo livello e amministratore onesto e scrupoloso.

La prima cosa è quella che mi viene dai filosofi antichi per spiegarsi la vita. Dico che Enzo è stato acqua, aria, terra e fuoco. E a tal proposito vi narrerò, in punta di penna, la storia di un uomo serio, colto e rispettoso, che conobbi quando era un robusto e piacente difensore, con una bella morosa al fianco (Silvana, che anni dopo avrebbe portato all’altare) ed io poco più di un moccioso in attesa del primo bacio e di qualcuno pronto a considerare seriamente il mio sinistro musicale.

Nacque sulla carbonella la nostra amicizia. Enzo era un pezzo forte della Libertas; io un narciso giocoliere della Gladiator. Di me poco importa. Mentre mi sembra doveroso ricordare che Enzo finì assieme all’ossatura della sua società che faceva capo alla Democrazia Cristiana in prima squadra, con la maglia rossoblù.

Siamo in Quarta Serie, l’allenatore è Carlo Ciaccia, l’inflessibile insegnante di Educazione Fisica del Liceo Classico. Enzo svetta non solo tra i compagni, quasi tutti campobassani, ma anche sui tosti centravanti avversari. Tanto che al termine di una stagione luminosa si ritrova alla Fiorentina di Beppe Chiappella, che lo paga, udite…udite, nientemeno che un milione. Una cifra che oggi fa sorridere, ammesso che se ne abbia voglia, in questo triste momento. Tuttavia un milione di lire era pur sempre una bella cifra. Mario Frontealta, il factotum del nostro club, lo prese al volo quel milione, per pagare le più urgenti spettanze.

A Firenze trova i Pirenei, anziché le acque placide dell’Arno. Pronti via: e un menisco si spezza come un grissino. Virtualmente finisce lì la sua carriera, visto che dopo un lungo recupero si mette a fare i capricci anche l’altro ginocchio.

Il papà, un macchinista delle Ferrovie lo riporta a casa. E gli concede di scendere in campo ancora per mezzo campionato con la squadra della sua città. Nel frattempo gli fitta una cameretta a due passi dal San Paolo, ma soprattutto dal Politecnico, per farlo studiare ingegneria.

Assieme a un gruppetto di amici campobassani, tra i quali ci sono Enzo Palermo e Nanni Gentile si fa i calli ai glutei e consegue la laurea, in modo brillante.

Smesse le scarpette da calcio si innamora della politica. Cresciuto nella DC, ovviamente, si candida con quei colori. Al Comune entra facile. Poi diventa assessore allo sport e, chiosa come sindaco. Un sindaco onesto che si porta dietro i verbi al futuro. Poi, non so bene a chi attribuire il copyright, arriva l’etichetta di “scarpa leggia” che gli veste meglio di un abito Armani. Corre sempre, senza perdersi d’animo. E a forza di correre, si ritrova virtualmente i piedi alati.

Non solo politica, logicamente. Ma soprattutto professione. Per decenni ha saputo primeggiare nella gestione degli uffici tecnici regionali. Per non farsi mancare niente è stato anche presidente dell’Autostrada del Molise. E ha avuto un importante ruolo nella ricostruzione post sisma.

Come ricordavo, ha sposato la professoressa Silvana Santini da cui ha avuto due gioielli di figlioli: Massimiliano, avvocato penalista e Maria Laura, ingegnere che vive a Milano.