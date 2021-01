Ricordo di Emilio Vitale (1954-2021)

di Carlo de Lisio

Eccoci purtroppo ancora una volta a parlare di grandi molisani che ci hanno lascati per sempre e oggi, complice anche questo maledetto virus e il conseguente lockdown, in una solitudine sempre più oppressa da infausti presentimenti.

Nel lontano 2006 un gruppo di molisani appassionati e decisi a far conoscere quel che avevano prodotto di buono, nel passato e nel presente, gli uomini di scienza molisani in giro per il mondo che nella loro terra natia non solo non avevano mai trovato fama ma neppure una vaga nomea, diedero vita ai QUADERNI DI SCIENZA E SCIENZIATI MOLISANI. Affidarono – ahimè – al sottoscritto l’onore di dirigere il pesante fardello di un’impresa che si rivelò da subito esaltante per l’imprevisto numero di adesioni qualificate arrivate dalle più lontane terre del mondo, ma al contempo al limite dell’impossibile per le obiezioni, le diffidenze e le inconsapevolezze prodotte da ataviche incrostazioni sub-culturali e alimentate dall’indifferenza di un ceto politico in rapida decadenza (fatta qualche rara eccezione). E dire che non ci fu neppure il solito alibi della spesa: poche migliaia di euro l’anno, spesso coperte dagli abbonamenti. Ma tant’è: la cosa andò avanti per dodici anni e 24 numeri semestrali, con circa cinquanta collaboratori, molisani doc, spesso ai vertici della ricerca scientifica mondiale nei settori più disparati e nei posti più impensabili, da Santo Domingo, all’Australia, dalle Hawaii all’Antartide, dalla California al Texas, dal CERN di Ginevra, al Sant’Anna di Pisa. Un incredibile stuolo di scienziati da fare invidia ad un’Accademia, e senza che nessuno di essi chiedesse il compenso di un soldo, ma impegnati (un articolo scientifico, specie se divulgativo, occupa mediamente almeno qualche giorno di lavoro) per il solo piacere di essere finalmente apprezzati anche nella terra natale. Poi il tutto finì, come tante altre iniziative più o meno importanti, in un Molise sempre più senza passato, con un presente fatto di fughe senza ritorno e con un futuro…beh, lasciamo perdere!

Emilio Vitale, fu tra i primissimi a darci la sua disponibilità a collaborare nel dicembre 2006. Era già Preside della facoltà di Ingegneria di Pisa, Presidente del CISIA (Centro Interuniversitario per l’Accesso alle Scuole di Ingegneria ed Architettura), vice-presidente del Polo Scientifico e tecnologico di Novacchio, con oltre 100 pubblicazioni nazionali ed internazionali, brevetti e progetti, in atto e alle spalle. Indiscussa autorità nel campo dei “materiali speciali per tecnologie avanzate”, vantava, per le sue intuizioni, collaborazioni con la FIAT, la FERRARI e la PIAGGIO, nel campo dei primi passi dei motori ibridi, oltre che in quello di altre opzioni (il vettore idrogeno) per la cosiddetta mobilità sostenibile. Ebbene questo scienziato nel pieno della sua genialità produttiva, voleva dare una mano a questa nostra piccola “cosa” molisana, dilettantesca ed informe, sol perché nato a Campobasso, con la speranza di farla crescere e tramite essa alimentare una maggiore consapevolezza nei giovani con qualche ambizione scientifica.

Ci gratificò quindi con un dettagliato e chiarissimo articolo sui problemi dei vari tipi di ibridizzazione dei motori per veicoli, ed in particolare per quelli a due ruote, descrivendo anche un prototipo di scooter già testato su strada con recupero dell’energia di frenata.

Appena un anno dopo, Vitale, resosi conto dell’impegno da noi profuso nel periodico e dell’importanza delle collaborazioni che andavamo acquisendo, ci promise una serie di articoli su un argomento di grandissima attualità ingegneristica, ma con profondi impegni conoscitivi di matematica, fisica e chimica: quello relativo all’uso di materiali particolari nella realizzazione di impianti per la produzione di alte energie e delle tecniche di controllo e sicurezza strutturale di essi. Iniziò con quelli per i reattori nucleari e preannunciò ulteriori studi su vari sistemi ad elevata produzione di energia.

Purtroppo qualche mese dopo, nell’ottobre 2008, ci giunse la terribile notizia dell’incidente fatale su quel circuito motociclistico del Mugello che tante volte aveva percorso, un po’ per cavalcare quelle macchine che tanto lo emozionavano, un po’ per “sentire” l’ebbrezza di grandi e piccole novità costruttive, frutto della sua genialità. Era la smania leonardesca di “provare”, a volte anche di persona, le idee che partoriva,

La scienza perdeva quel giorno un importante innovatore, ma l’amore dei familiari in questi lunghissimi 11 anni di coma ha provato quanto grande sia la natura umana anche di fronte alle più irriducibili disgrazie.

Che sia di buon auspicio per il futuro che ci attende.

Foto Vitale, da QUADERNI DI SCIENZA E SCIENZIATI MOLISANI N.2 –Marzo 2007 pagg.13-30