Ricordato il Comandante della Penitenziaria Ettore Tomassi a un mese dalla morte

In Molise, per onorare la memoria del dirigente, anche il vice capo del dipartimento nazionale

In occasione del trigesimo in onore del dirigente della penitenziaria, Ettore Tomassi, presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano, nella serata di venerdì 29 gennaio, si è svolta una funzione religiosa alla quale ha preso parte anche il Vice Capo del Dipartimento nazionale. La cerimonia religiosa è stata celebrata da Don Vittorio (concelebranti sono stati Don Pino, Don Erik e il cappellano del carcere, Don Pasquale). Ettore Tomassi, Comandante della Polizia penitenziaria di Campobasso e persona conosciuta nel capoluogo di regione, tifosissimo del Campobasso Calcio, a causa di problemi di salute da circa un anno si era messo in malattia. Giovedì 31 dicembre 2020, il suo cuore ha smesso di battere. Tomassi aveva 58 anni. La sua è stata una vita dedicata all’Amministrazione Penitenziaria. Ha iniziato come agente ausiliario nel carcere di Napoli Poggioreale scalando tutti i gradi, da sovrintentende ad ispettore e dirigente presso il carcere di Campobasso. Ha svolto i diversi ruoli in un’infinità di istituti penitenziari italiani, da Benevento a Vasto a Sassari ed era in procinto di concludere tra pochissimi mesi la sua carriera presso l’istituto penitenziario di Campobasso. La sua professionalità è stata punto di riferimento per generazioni di poliziotti penitenziari.