Riconoscimento negli USA per il presidente del Neuromed

Giovanni de Gaetano, presidente dell’I.R.C.C.S. ha ricevuto l’Italian American Medical Award. Con lui anche Anthony Fauci

Giovanni de Gaetano, Presidente dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia) premiato con l’Italian American Medical Award dalla National Italian American Action Committee (NIA-PAC) di Philadelphia, USA.

Il riconoscimento, assegnato per l’anno 2021 a 14 medici italo-americani e 2 medici italiani “per la loro indiscussa eccellenza nel campo medico”, annunciato nel corso di una cerimonia alla quale, in presenza o in forma virtuale, hanno preso parte tutti i premiati.

L’elenco delle personalità scelte quest’anno per l’Italian American Medical Award ha visto esponenti di altissimo rilievo della ricerca e della clinica, tutti con un comune denominatore: le radici italiane, quelle di oggi e quelle di ieri.

Così tra i premiati anche il virologo Anthony Fauci, consigliere del Presidente degli Stati Uniti per l’epidemia di COVID19, una delle figure più note a livello mondiale durante la pandemia, e il nefrologo Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto Mario Negri di Milano.

“Questi riconoscimenti – dice de Gaetano – fotografano quello che è il grande ruolo della ricerca italiana nel mondo. Sia nel nostro Paese che fuori, la cultura italiana, l’eredità italiana, sono alla base dello spirito creativo e della dedizione di tanti ricercatori.

Ma c’è anche un altro aspetto che vorrei sottolineare: Neuromed e Mario Negri, i soli due centri italiani rappresentati in questa edizione dell’Italian American Medical Award, sono entrambi Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Un segno chiaro di come gli I.R.C.C.S. siano motore di una ricerca innovativa”.