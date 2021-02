Riconoscimenti alle Eccellenze, c’è anche il Sostituto Commissario Gianni Alfano

Tra le Eccellenze premiate dalla Consigliera di Parità Giuditta Lembo c’è anche il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Giovanni Alfano, nato a Campobasso il 16 agosto 1969 ed in servizio presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, che ha rivestito e riveste, da circa 10 anni, importanti ruoli in questa Organizzazione Sindacale CO.I.S.P., in particolare, dal 2013 riveste la carica di Segretario Generale Regionale del Molise.

Un impegno sempre svolto libero dal servizio senza distacco o cumulo sindacale al pari, quindi, di attività di volontariato. Si è speso diuturnamente per la tutela ed il riconoscimento di nuovi diritti per i lavoratori della Polizia di Stato, in forma libera e soprattutto volontaria, senza riconoscimenti economici o di altra natura.

Tutto questo per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne e degli uomini in divisa e per rendere l’istituzione della Polizia di Stato sempre più democratica, autorevole e professionale.

Inoltre, lo stesso è stato il propugnatore con questa O.S. di eventi molto partecipati (convegni, seminari e workshop) ed il sottoscrittore di protocolli di intesa per diverse tematiche a carattere sociale mostrando una spiccata sensibilità verso argomenti come: “lotta alla criminalità organizzata”, “lotta alla violenza di genere”, “lotta alla droga ed all’uso di alcol tra i minori”, “suicidi nelle forze dell’ordine e nelle forze armate” nonché un forte sentimento di appartenenza con l’immancabile ricordo dei caduti della Polizia di Stato e dei Magistrati che hanno perso la vita per la democrazia del nostro Paese. “Un premio del tutto inaspettato” dichiara ALFANO che visibilmente emozionato ringrazia le Autorità presenti durante la manifestazione che si è tenuta oggi 29 gennaio a partire dalle ore 9.00 on-line la II^ edizione della manifestazione “Donne Molisane al Timone” con il patrocinio della Provincia di Isernia e lo Sportello Europe Direct (Direzione Generale della Comunicazione della Commissione Europea), e che ha visto premiare eccellenze femminili molisane e di fuori regione e uomini illuminati. “Dedico questo premio alla mia famiglia che in tutti questi anni mi ha supportato durante le mie iniziative a carattere sociale” “Ringrazio la Consigliera di Parità dr.ssa Giuditta Lembo che da circa dieci anni mi guida in tutte le iniziative con scopi umanitari e sociali a favore delle donne e soprattutto in tutte quelle che hanno un carattere perentorio contro la violenza di genere” “E’ stato un enorme piacere condividere questa gioia con tanti amici ed amiche presenti con i quali ho avuto modo di collaborare in diverse iniziative” “Mi ha fatto piacere rivedere ed essere ricordato con le sue parole dalla dottoressa Vittoria Doretti, di Grosseto, madrina del Codice Rosa, con la quale iniziammo in Molise un percorso formativo volto alla prevenzione delle discriminazioni di genere”.