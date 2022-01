Ricominciamo con Maria: la Madre di Dio

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio

Dopo un altro anno difficile per tutti, uno nuovo ne inizia, inaugurato dal mistero mariano per eccellenza: la maternità di Maria. Lei è Madre di Dio, è ciò la rende unica: a nessun altra donna succederà mai un’altra volta. Ciò le dà indubbiamente un ruolo di primo piano nella storia della Salvezza e non senza meriti. Ricordiamo come Maria, accogliendo con il suo “eccomi” la volontà di Dio, ha messo a rischio la sua stessa vita e la sua felicità. Non c’è bisogno di ricordare cosa sarebbe potuto accadere a una donna promessa sposa, in quel contesto storico-culturale, se trovata incinta. Maria è sempre stata, e continua ad essere Madre di Dio; sì, anche dopo il parto. Possiamo così contemplare un altro dei paradossi dell’Amore divino. Il Creatore che si fa figlio di una sua creatura e che per questo stabilisce un rapporto che, almeno in certe fasi, è stato quasi subordinato. Non solo, Gesù stesso era tenuto ad onorare sua madre, e il suo padre putativo, in virtù del IV comandamento. L’intera umanità è stata ricapitolata in Cristo, per formare un solo Corpo e un solo Spirito; ciò, in qualche modo, vincola anche tutti noi battezzati a dover onorare Maria come nostra madre. Non è un caso se la venerazione della Madre di Dio è sempre stata nelle corde della cristianità, già nel I secolo: “Tutte le Generazioni mi chiameranno beata”, proclama il Magnificat (cfr. Lc 1,48). Le chiese calcedonesi hanno riconosciuto a Maria, madre di Gesù, anche il Titolo di “Theotokos” (Madre Di Dio) nel corso del concilio di Efeso (431). Il confronto su tale questione si era reso necessario dopo i dubbi avanzati dall’arcivescovo di Costantinopoli Nestorio, al quale viene attribuita la dottrina del “difisismo” per cui le due nature, umana e divina, non sarebbero unite in una sola persona. Per questo motivo, secondo questa visione, Il Verbo e il Cristo, sarebbero due persone diverse, seppur strettamente correlate. Fra le conseguenze di questa dottrina, c’era il fatto che a Maria non poteva essere attribuito il titolo di Madre di DIo, ma “solo” quello di madre di Cristo. Studi recenti sui testi originali di Nestorio, riportati alla luce di recente, dimostrano però che le posizioni del teologo erano molto più moderate, tant’è che è stato possibile un riavvicinamento con le chiese dette “nestoriane” o “Chiesa Assira d’Oriente”. Da sottolineare come questo successo ecumenico sia stato promosso ed incoraggiato dal papa San Giovanni Paolo II, che si è dimostrato così uomo del dialogo e servo dell’Unità. Le chiese di rito bizantino e quelle di rito Siro, celebrano questa solennità il 26 dicembre, mentre la chiesa copta il 16 Gennaio. Il rito ambrosiano celebra tradizionalmente questa solennità l’ultima domenica di Avvento.La diversità di questa date testimonia come tale mistero sia stato oggetto di riflessione universale nelle chiese di tutto il mondo, fin dall’antichità.

Commento a Lc 2,16-21

+In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.+

Dio ha mantenuto la sua promessa verso il suo popolo e ha mandato un Re per la Salvezza e la prosperità di Israele. L’evento però stride con quello che l’immaginario collettivo del popolo eletto aveva sognato fino a quel momento. Giuseppe, un discendente di Davide spodestato, sua moglie, un bambino adagiato in una mangiatoia. Nessuno sfarzo, niente di simile a quello che avveniva alla nascita di un erede maschio al trono di un Re, anzi, nell’apparenza si è trattato di uno dei tanti parti che allora avveniva nella precarietà fra i poveri. La grande notizia inizia a germogliare dall’humus fecondo dei diseredati, i più motivati a gridare a Dio la sua azione salvifica e redentrice nella storia. L’angelo non avvisa i notabili, ma un piccolo gruppo di pastori, gli ultimi d’Israele, appena un gradino sopra la schiavitù o forse no? Proprio come farebbe un buon padre o una buona madre, Dio elargisce le sue attenzioni partendo dai figli più bisognosi.

+Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.+

I pastori, felici d’essere scelti, diventano i primi annunciatori del Vangelo. La gente trasaliva a tale notizia, avrebbe voluto gioire, ma troppe volte c’era stato chi si era proclamato Messia senza esserlo, troppe volte, il loro cuore, ha conosciuto il morso della delusione. Anche oggi le parole del Vangelo fanno fatica ad essere accolte da animi troppo feriti e scoraggiati dalle brutture della vita. La giovane donna, protagonista del primo avvento, contemplava tutto questo nel silenzio, le parole del canto profetico scaturito dall’incontro con Elisabetta, il Magnificat, riecheggiano nel suo cuore assieme a quelle Simeone. Tutto qua, la Teotokos, arca della Nuova Alleanza, celebra l’evento glorioso nel contrappasso di quella “scandalosa” ambientazione, in un “tacere” fecondo, il quale doveva fare da preludio alla festa di inni che la storia le avrebbe riservato. Dire “Madre di Dio” riferendosi a Maria, Vergine di Nazareth, oggi ci sembra facile, ma c’è voluto il concilio di Efeso (431) per stabilire concordia fra due scuole teologiche che avevano opinioni controverse a riguardo. La scuola di Antiochia (Capeggiata dal già citato Nestorio, patriarca di Costantinopoli) affermava che Maria doveva essere chiamata solo madre di Gesù, mentre Quella di Alessandria, come già da tempo faceva, proclamava la legittimità del Titolo “Theotokos”: Madre di Dio. Come ben sappiamo la controversia si risolse a favore degli alessandrini. L’umanità attraverso la sua rappresentante più eccelsa, Maria Immacolata, ha concepito e partorito il Salvatore perché da sempre scelta da Dio, per il suo cuore accogliente, fedele, impavido.

+I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.+

Il nome dato dall’angelo, Gesù: YHWH salva, Dio Salva. Colui che come Giosuè, suo omonimo, avrebbe condotto Israele verso la terra promessa. Questo è il nome scelto per il Cristo, quello che tutti noi avremmo invocato per i secoli che si sono succeduti; non poteva esserci nome più appropriato. La storia dell’uomo più conosciuto, invocato, studiato, dibattuto, amato, frainteso, ostacolato, promosso e celebrato, doveva iniziare nel modo più umile possibile. Come tutti i bambini Ebrei, il piccolo figlio di Maria e Giuseppe viene circonciso, segno dell’antica alleanza, una promessa che oramai si era già realizzata, ma Dio e suo Figlio non amano i percorsi preferenziali. Lui è venuto in mezzo a noi per vivere e sperimentare i limiti e le fragilità dell’umanità e manifestare la concretezza della sua solidarietà, eccetto il peccato. Quanto ancora abbiamo da imparare da te o Signore!

Felice Anno

Fra Umberto Panipucci