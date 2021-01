Ricomincia l’avventura

GENNARO VENTRESCA

Depredato del primato, per colpa del virus, c’è stato qualche sadico -non mancano mai i sadici, naturalmente- che si è divertito a pubblicare sui social la nuova classifica del girone. Che vede il sorprendente Rieti, per effetto dei recuperi e di sette vittorie consecutive, al comando solitario e il nostro Campobasso, risucchiato nelle posizioni di rincalzo, a tre punti di distacco.

Il sadico, o forse i sadici, visto che i post sono stati diversi, ha dimenticato di scrivere, accanto ai punti, il numero di partite giocate. Sarebbe stato non solo utile, ma indispensabile. Così non è stato, ma poco conta. L’importante è che i lupi abbiano nel loro archibugio già pronti i colpi per riprendersi l’apogeo della graduatoria, dopo aver disputato le tre sfide che gli mancano.

***

A Napoli si dice: Dalli e dalli si piegano pure i metalli. Prendo in prestito questo simpatico detto e lo appendo al collo a qualche tirapiedi. Intanto, mi accingo a scrivere della partita odierna, contro il Giulianova che di Real, a quanto pare, ha giusto il nome. Anche se in settimana nel team adriatico si è avuto il cambio della guida tecnica, col ritorno, dopo tanti anni, del barese Bitetto che si porta dietro una interessante esperienza maturata anche sui campi della serie superiore.

***

Sfioro appena la notizia del “debutto” a Selva Piana di Matt Rizzetta, autentico simpaticone che ha sfidato virus e dodici ore di volo per essere accanto ai nostri ragazzi, alla ripresa delle ostilità. Soffro nel vedere ogni giorno tante sciagure e tanta arroganza. Ho la testa infarcita di tristezza, di amari dati che arrivano dall’ospedale, mentre salgo le scale dei Monti non posso fare a meno di osservare il solitario pensionato di una casa povera, con un’antica antenna-rastrello posizionata sull’attenti.

***

Ho gridato, cantato e ballato come tutti i fanatici le nostre canzoni da stadio. Per tirarmi un po’ su ho ripescato su Google l’indimenticabile brano di Gino e Gina e mi son messo a fischiettare “E la dumeneca” che in verità si chiama Forza Lupi, che ognuno continua a ignorare. Come accadde con Ciao ciao bambina di Domenico Modugno, il cui titolo è Piove. Lo dico senza peli sulla lingua, ero pazzo di gioia quando la sera prima delle partite dei lupi cantavamo nella villa di Molinari questa canzone. Per non farmi mancare niente me la canto e me la fischio da solo. Se solo conoscessi la musica me la suonerei anche, naturalmente.

***

I calci d’angolo sono la felicità degli uomini semplici. Si tratta di eventi felici che fanno bene all’anima. E aiutano a tirarsi su, mentre il virus e la vita grama provano a spingerci giù, sino al fuoco dell’inferno. In questa gabbia che riempio giornalmente con la mia scrittura vorrei infilare solo storie felici. Sapeste com’è bello per uno spirito libero e genuino come il mio poter portare un sorriso sulle labbra dei miei lettori. Ma non sempre mi riesce.

***

L’amore non ha occhi. Che è un po’ la traduzione di Ogni scarrafone è bello a mamma sua. E’ proprio così. Altrimenti non si odierebbero tanto i tifosi di squadre diverse. Ognuno pensa che la sua sia la migliore: vince per meriti, e perde per colpa di altri. Sorridiamoci sopra. E accingiamoci a vedere in tv l’anticipo di oggi. Sulla carta siamo favoriti, ma sarà bene non abbassare la guardia. Buona partita a tutti. A cominciare dal nostro nuovo amico Rizzetta.