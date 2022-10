Ricollocazione professionale volontari, firmato l’accordo tra Esercito e Confindustria Molise

Con il protocollo d’intesa sancito nella sede degli Industriali a Campobasso, si punta ad offrire, a tutte le imprese molisane associate, l’accesso alle informazioni del database nazionale SilDifesa per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

I vertici di Confindustria Molise e del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise”, rappresentati rispettivamente dal presidente, Vincenzo Longobardi, e del Capo di Stato Maggiore, il Colonnello Romeo Leonardi, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la ricollocazione professionale dei volontari congedati senza demerito. L’accordo è stato firmato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 ottobre, nella sede di Confindustria Molise in via Cardarelli a Campobasso.

Con l’iniziativa, che discende dall’accordo sottoscritto a livello nazionale dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata, Pietro Serino, si punta ad offrire a tutte le imprese molisane associate l’accesso alle informazioni del database nazionale, denominato “SilDifesa” (Sistema Informativo Lavoro Difesa), per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro che saranno visionabili dalle aziende accreditate o con cui si sono stipulati accordi specifici. In questo modo le imprese delle province di Campobasso e Isernia potranno ottenere informazioni professionali per eventuali richieste di lavoro in settori specifici.

Il progetto, seguito a livello regionale da una specifica Sezione inserita nell’Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise, nella caserma “Gen. G. Pepe” a Campobasso, si declina in un ventaglio di attività che spaziano dall’orientamento, alla formazione professionalizzante, alla frequenza di stage/tirocini.