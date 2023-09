Riciclaggio, in Molise aumentano le segnalazioni alla Banca d’Italia

E’ la provincia di Campobasso a far salire il dato rispetto al 2021, mentre in quella di Isernia è in calo

Sono 603 le segnalazioni di operazioni sospette pervenute alla Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia inerenti il territorio molisano nel 2022. Il dato è in aumento rispetto all’anno precedente, quando le attività di possibile riciclaggio finite sotto la ‘lente’ erano state 559, facendo registrare un +44. A renderlo noto è l’Ansa che riprende la rilevazione della Cgia sui dati di Uif-Banca d’Italia e Istat.

Le maggiori segnalazioni sono state in provincia di Campobasso, 422 (mentre nel 2021 erano state 373). In quella di Isernia sono state 181, quindi 5 in meno rispetto all’anno precedente.

“Il pericolo che la criminalità economica stia incuneandosi nel nostro mondo produttivo è sempre più elevato”, osserva la Cgia. “Se la combinazione tra l’aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle Pmi verificatosi in questo ultimo anno dovesse continuare, non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente”.