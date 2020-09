Richio maltrattamenti infantili in Molise, Occhionero: soldi MES per cura e prevezione

«Sono intervenuta in aula per segnalare il rischio di maltrattamenti infantili nel nostro Molise». Così in un post affidato ai social l’onorevole Giuseppina Occhionero che aggiunge: «Gli indici regionali di maltrattamento dell’infanzia si ricavano dal contesto socio economico e dai servizi offerti. Il dato regionale è preoccupante perché i parametri utilizzati sono bassi facendo scendere di 6 postazioni il Molise nella classifica nazionale. I soldi del MES sono utili anche per garantire le prestazioni sanitarie per la cura e la prevenzione dei disturbi connessi ai fenomeni di maltrattamento e per ridurne i sintomi».