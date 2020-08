Richieste maggiori attenzioni per i diversamente abili di Venafro e per la pulizia del centro cittadino

Il Comune di Venafro ha appena posizionato su Corso Campano, strada centrale, nuovi contenitori per i rifiuti che però ostruiscono il transito delle carrozzine dei diversamente abili che non hanno l’uso degli arti inferiori. In aggiunta tali nuovi contenitori, ricolmi di rifiuti, non vengono svuotati per cui i rifiuti si accumulano e i contenitori non svolgono il compito loro assegnato, cioè tenere pulita la città. Accade nell’estate venafrana, la cosa è sotto gli occhi di tutti e soprattutto arreca problemi ai diversamente abili che hanno perso l’uso degli arti inferiori. A parlarne è proprio uno di questi che chiameremo Nicola, nome di fantasia : “Da pochi giorni -spiega l’uomo- sono stati posizionati sul centrale Corso Campano i nuovi contenitori dei rifiuti, composti da parti metalliche e con base in cemento. Sono consistenti e belli a vedersi ma, nel posizionarli, sono stati in parte collocati in maniera sbagliata. Uno in particolare infatti, data la presenza sul marciapiede di altre strutture di pubblica utilità, ostruisce il comodo e tranquillo transito delle nostre carrozzine, procurandoci problemi di non poco conto. Occorre spostarlo ma è pesante e soprattutto servono autorizzazione e l’intervento di personale comunale o della ditta che li aveva collocati. Mi auguro che il tutto avvenga nel giro di qualche ora, viste le difficoltà per gli spostamenti della nostra categoria”. Ed ancora aggiunge lo stesso interlocutore : “Come pure sollecitiamo lo svuotamento di tali nuovi contenitori, ricolmi di rifiuti che però nessuno rimuove ! Sono stati installati, bene ! Adesso vanno curati, svuotati periodicamente e tenuti puliti e in perfetto ordine, altrimenti diventano inutili sia il loro acquisto che la collocazione al centro cittadino”.

Tonino Atella