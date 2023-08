Richieste idriche troppo elevate, Molise Acque “ordina” la razionalizzazione

In diversi Comuni molisani sono scattate le ordinanze per un attento e oculato uso dell’acqua potabile vietandone l’utilizzo per usi diversi da quelli igienici e domestici, fatte salve le necessità di pubblica utilità nell’arco delle prossime settimane. In particolare, non si potranno innaffiare giardini, prati ed orti; lavare cortili e piazzali e garage e veicoli a motore; riempire vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell’acqua.

Lo scorso 25 luglio, infatti, l’Azienda Speciale Molise Acque aveva comunicato ai Comuni serviti che «si sta verificando in questi giorni una richiesta idropotabile troppo elevata che non è più possibile garantire. Al fine di evitare possibili disservizi, si chiede un attento ed oculato uso dell’acqua potabile volto a ridurre gli sprechi al fine di preservare le riserve idriche disponibili. Si chiede, pertanto, di voler adottare ogni possibile azione che possa consentire una riduzione di almeno il 10% sul quantitativo di acqua potabile attualmente utilizzata».