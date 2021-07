Richiesta elevata di energia elettrica: blackout a Termoli

Dalla tarda mattinata di oggi, 13 luglio, un blackout sta interessando l’intera città di Termoli. Escluse alcune zone come Rio Vivo, dove la corrente sembra non essere mancata, sono moltissime le zone della città adriatica ad essere senza elettricità. Attualmente (ore 20.30) sono diverse le abitazioni ancora senza corrente. Da Porticone al centro, per diversi minuti ed in alcuni casi anche ore l’elettricità è mancata. Certamente il gran caldo, unito all’afa, ha costretto i termolesi a trovare refrigerio accendendo i climatizzatori. Un sovraccarico che avrebbe mandato in tilt l’intera città.