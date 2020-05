Alle 10 di questa mattina, lunedì 25 maggio, è in programma la consegna dei documenti sulla piattaforma Mosem della Regione Molise per la richiesta dei contributi a fondo perduto per aziende con fatturato superiore ai 200mila euro. Ebbene alle 9.30 di questa mattina il sito era già irraggiungibile per la mole di accessi. Il server non ha retto ai numerosi ingressi contemporanei ed è andato subito offline.